“Ho una leucemia acuta”. Agata Reale, l’ex allieva di Amici svela il male incurabile

Le parole di Agata Reale tratteggiano i contorni di un dramma sconvolgente che non c’entra più nulla con le cronache rosa e va oltre la sua partecipazione al talent show Amici. Dopo la sua recente diretta su Instagram, la ballerina siciliana ha trovato il coraggio di parlare del male che sta distruggendo la sua vita.

Ci sono voluti mesi prima che Agata Reale riuscisse a trovare il coraggio di rivelare ai fan il suo personale calvario. Perché, dietro ad un’apparente parvenza di serenità, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi sta affrontando una tragedia più grande di lei.

La trentacinquenne catanese ha trovato la forza d’animo di svelare ai lettori di Diva e Donna cosa le è accaduto un anno fa. Tra le tappe salienti di un percorso medico costellato da esami diagnostici, ce n’è una in particolare che ha sconvolto la sua vita:

“La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta. Nel 20120 inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento, con brevi periodi fuori dall’ospedale… Per colpa del Covid i miei familiari non potevano farmi visita…”

Agata Reale, che per molti mesi ha scelto la via del silenzio, adesso snocciola tutti i dettagli:

“A volte facevo ginnastica nel letto, ero la positiva di turno. Adesso continuo la chemio per bocca, ho i controlli una volta al mese e l’ago aspirato ogni tre mesi. Perché i rischi si abbassino, devono passare 2 anni di consolidamento. Per me sarà un anno ad aprile”