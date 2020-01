Dopo Amici la conduttrice finisce in ospedale, Maria De Filippi in ansia: paura per la ex ballerina del talent

Dopo Amici la conduttrice finisce in ospedale, Maria De Filippi in ansia:...

Amici di Maria De Filippi, un ex allieva del programma in ospedale: la commovente sorpresa dei ballerini

Uno dei programmi più amati e seguiti degli ultimi vent’anni è, senza alcun dubbio, Amici di Maria De Filippi. I fan della trasmissione sicuramente ricorderanno Agata Reale , al centro di una serie di discussioni con la Celentano. Secondo quanto riportato dal sito Velvet.it, la ballerina da tempo è ricoverata in ospedale e, proprio per questo motivo, i suoi amici le hanno voluto fare una bellissima sorpresa nella struttura in cui si trova.

Agata Reale ricoverata in ospedale

Tra i protagonisti della sesta edizione del talent show di Canale 5 vi è Agata Reale che spesso è stata al centro di una serie di discussioni con la professoressa di danza classica, Alessandra Celentano. La nota ballerina di Amici è da alcune settimane ricoverata in ospedale ma sulla sua pagina Facebook ha voluto condividere un momento particolarmente importante con i suoi fan. Cosa è successo?

Non è ancora chiaro il motivo per cui la giovane è ricoverata dal mese scorso ma la cosa certa è che i suoi allievi non smettono di mostrarle un affetto incredibile. Per tale motivo, le hanno organizzato, poco dopo le feste di natale, una sorpresa che ha lasciato la ballerina senza parole.

La sorpresa dei suoi allievi

Sui social, il marito di Agata Reale ha condiviso la festa a sorpresa organizzata dai suoi allievi nella struttura ospedaliera in cui si trova da qualche settimana:

“Ieri sono rientrata in ospedale, dopo aver preso una boccata d’aria ed essermi ricaricata, rientro sperando di uscire anche questa volta prima possibile… proprio ieri ricevo un bellissimo regalo da un mio nuovo allievo…”

Il marito ha voluto ringraziare tutti con queste parole:

“Grazie di cuore, siete riusciti a trasmettere un’energia e una forza ad Agata, che pian piano è riuscita ad alzarsi…”

La redazione le augura una pronta guarigione.