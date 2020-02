Afrodisiaco naturale: il frutto secco che dovresti mangiare più spesso

Pinoli: tutti i benefici che hanno sulla nostra salute.

Per gli antichi Greci e Romani, i pinoli erano afrodisiaci. Hanno sicuramente assicurato il loro posto in alcune delle cucine più amate della storia.

La ragione per cui ne andavano davvero pazzi è che questi minuscoli semi avevano tanti benefici per la salute.

Non lasciatevi ingannare dalle loro piccole dimensioni: i pinoli sono un alimento molto nutritivo.

Gestione del peso

Sono ricchi di grassi, quindi è bene mangiare pinoli con moderazione: aggiunti alla dieta in modo regolare, possono aiutarti a perdere peso.

Questo perché contengono acido pinolenico, che ricerche recenti hanno scoperto essere un efficace soppressore dell’appetito.

L’acido pinolenico innesca gli ormoni soppressori della fame nell’intestino.

Supporto cardiovascolare

Il consumo di pinoli può anche contribuire a un cuore sano. Sono un’ottima fonte di acidi grassi monoinsaturi.

Un’assunzione sana di grassi monoinsaturi è stata collegata a livelli più bassi di colesterolo e ad un minor rischio di infarto.

I pinoli sono anche ricchi di vitamina E, vitamina K, rame, ferro e manganese, che sono tutti benefici per il sistema cardiovascolare.

Ad esempio, l’acido oleico dell’acido grasso aiuta ad abbassare LDL (o “colesterolo cattivo”) e aumentare l’HDL (o “colesterolo buono”) nel sangue.

Ottima fonte di ferro vegana

Sono confezionati con 3 mg di ferro per porzione da un’oncia e sono spesso trascurati come fonte di ferro adatta per vegani o vegetariani (o chiunque altro!).

Il ferro è un componente chiave dell’emoglobina, il pigmento che trasporta ossigeno nel sangue che fornisce energia al corpo. Il rame che contengono aiuta anche il corpo ad assorbire più ferro.

Anti-age

Sono un’ottima fonte di vitamina E; circa 9,33 mg di esso per 100 g (circa il 62% dell’indennità giornaliera raccomandata – RDA).

La vitamina E è un potente antiossidante, necessario per mantenere l’integrità della membrana cellulare delle mucose e della pelle proteggendola dai radicali liberi dell’ossigeno dannosi.

Salute degli occhi

Contengono la luteina antiossidante. L’assunzione di luteina alimentare può aiutare in modo significativo nella prevenzione di malattie degli occhi come la degenerazione maculare e la cataratta.

I pinoli contengono anche vitamina A sotto forma di beta-carotene, un’altra importante vitamina per gli occhi.

Aumentano l’energia

Contengono sostanze nutritive che possono aiutarti ad aumentare i livelli di energia come proteine, ferro e magnesio. Sono un ottimo spuntino da consumare in macchina tra i pasti!

E le loro presunte qualità afrodisiache? Ciò è probabilmente dovuto al fatto che sono ricchi di zinco, un minerale essenziale per la fertilità sana sia negli uomini che nelle donne.