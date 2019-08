Afghanistan, esplode autobomba a Kabul: attentato dei Talebani, molti feriti

Attacco talebano in Afghanistan: esplode autobomba davanti a distretto di polizia di Kabul, si temono molte vittime

Nuovo violento attacco questa mattina in Afghanistan in seguito all’esplosione di un’autobomba a Kabul. I fatti si sarebbero svolti verso le 9 (ora locale) davanti al sesto distretto di polizia, nell’area occidentale della capitale afghana. Oltre un centinaio di feriti e si temono molte vittime.

Esplosione a Kabul: autobomba contro la polizia

Una grande esplosione ha svegliato oggi Kabul. I danni provocati dalla detonazione provocata da un’autobomba, come riferito da fonti di sicurezza, sono stati molteplici. Una grande colonna di fumo si è alzata sulla capitale dove lo scoppio ha frantumato le finestre di numerose abitazioni.

Alcuni testimoni avrebbero riferito colpi di armi da fuoco esplosi dopo l’esplosione, ma la circostanza al momento è stata smentita dal ministro degli Interni intervenuto alla tv locale Tolo.

Molti civili feriti

Non è possibile definire con certezza il numero di feriti provocato dal nuovo attacco a Kabul. In mattinata il portavoce del ministero della Sanità, Wahidullah Mayar, ha dichiarato che sarebbero almeno 95 persone (stime al momento provvisorie).

A restare coinvolti nell’esplosione dell’autobomba sarebbero in particolare civili, donne e bambini, trasportati d’urgenza in ospedale. L’attentato si è consumato in un’area particolarmente popolata ed anche per tale ragione il timore è che possano emergere numerose vittime.

Talebani rivendicano attentato

L’esplosione violenta è avvenuta a poche ore da tre operazioni anti Isis messe a segno dalle forze speciali afghane in due differenti quartieri di Kabul.

I Talebani avrebbero già rivendicato l’attentato. Zabihullah Mujahid, un loro portavoce, ha fatto sapere che è stato colpito un centro di reclutamento del “nemico”.

Secondo i dati dell’Onu, solo nel mese di luglio 2019 in Afghanistan sono stati oltre 1500 i civili rimasti uccisi o feriti in attacchi simili. I Talebani intanto hanno invitato gli elettori a boicottare le elezioni presidenziali del prossimo 28 settembre, invitando la popolazione ad evitare gli eventi in programma per la campagna elettorale in quanto “potrebbero diventare potenziali obiettivi”.