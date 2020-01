Afghanistan, bomba su convoglio degli Stati Uniti: due soldati uccisi

Ci sono due soldati uccisi in Afghanistan per una bomba lanciata su un convoglio americano. Ecco la situazione in essere

Un convoglio Usa in Afghanistan è stato attaccato e fatto esplodere: due soldati sono morti sul colpo.

Soldati Usa uccisi da una bomba nel convoglio

Si tratta di una bomba lasciata sul ciglio della strada che ha colpito e ucciso un convoglio americano uccidendo due militari Usa. Come riporta anche il Sole 24 Ore, le notizie in merito sono frammentarie.

La tragedia è accaduta oggi in Kandahar e a riportare la terribile notizia è stata la Nato e un funzionario afghano.

In questo periodo vige una tregua invernale dovuta alle forti nevicate che si registrano sulle montagne: in questi siti ci sono i talebani che riposano e si riuniscono al fine di essere pronti le offensive che partono dalla primavera. Nonostante questo ci sono bombe posizionate ai lati delle varie strade proprio per colpire le forze afghane e di tutti gli alleati stranieri.

Cosa è successo ai due soldati americani?

Il funzionario militare afghano ha fatto sapere che l’esplosione è avvenuta a Dand, ed è proprio lì che l’ordigno è esploso una volta che il convoglio è passato da quella strada specifica. A seguito dell’incidente le truppe straniere hanno prontamente isolato tutta la zona e fatto in modo che le forze territoriali fossero lontano dalla scena.

Nello stesso tempo il funzionario Nato ha detto che nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli, ma per ora non sembrano esserci novità in merito.

Il portavoce talebano Ahmadi ha rivendicato l’attacco evidenziando che tutti i soldati all’interno del veicolo sarebbero morti: mentre in realtà il numero registrato sarebbe di due vittime.