Afghanistan, autobomba a Kabul: 8 morti. Non si ferma la strage dei bambini

Un attentato costato la vita ad 8 persone quello avvenuto questa mattina a Kabul, in Afghanistan.

Come riferisce anche Tgcom24, un’autobomba è esplosa, uccidendo sul colpo 8 persone. I feriti sarebbero almeno una quindicina.

Ad annunciarlo è stato il portavoce del ministero dell’Interno afghano, Tariq Arian.

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, l’obiettivo reale dell’attentato era un parlamentare eletto a Kabul, Haji Khan Mohammad Wardak.

Al momento dell’esplosione il politico stava transitando in auto, ma non sarebbe stato colpito.

9 Killed in #Kabul Explosion: Security Sources.

The explosion targeted the vehicle of Haji Khan Mohammad Wardak, a member of parliament from Kabul. Wardak survived the attack. pic.twitter.com/osvSeYc0CA

— Gal Jammu Di (@GalJammuDi) December 20, 2020