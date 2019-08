Afghanistan, attentato suicida durante un matrimonio: sale il bilancio dei morti

Un attentato pauroso a Kabul – Afghanistan – durante un matrimonio con il bilancio dei morti che sale minuto dopo minuto. Ecco gli aggiornamenti

Un gravissimo attentato a Kabul in Afghanistan dove il bilancio dei morti – tutti invitati ad un matrimonio – sta salendo vertiginosamente.

L’attentato sucida di Kabul

Erano le 22.30 quando al Dubay City Hall – zona occidentale di Kabul – è avvenuta una esplosione mirata come attentato suicida come evidenziato da alcuni testimoni oculari.

Un matrimonio una festa e di colpo la strage, con una persona che si è fermata – guardata intorno e poi si è fatta esplodere senza indugio.

Il bilancio di morti e feriti

Il Ministero dell’Interno ha evidenziato che tutti i presenti erano dei civili e il bilancio dei morti sta crescendo a vista d’occhio. In questo momento si contano 182 feriti gravi e 63 morti accertati.

Per i testimoni l’attentato è di origine suicida con la detonazione degli esplosivi, all’interno della sala. Non ci sono ancora dati certi sulle vittime e le indagini stanno proseguendo copiosamente, per cercare di capire la motivazione di tale gesto ed entrare nello specifico dei fatti.

Solo dieci giorni fa i talebani hanno piazzato una autobomba per colpire le forze di sicurezza, site nella stessa zona causando il ferimento di 145 persone e la morte di altre 14 – nella maggior parte civili.

Gli estremisti hanno per ora negato di essere coinvolti con questa strage, condannando severamente chi prende di mira queste celebrazioni sacre che si svolgono con civili – bambini e popolazione mista. Ulteriori aggiornamenti saranno a disposizione successivamente ad altre indagini degli inquirenti.