Affari Tuoi – Viva gli Sposi, anticipazioni: tutto sul format e gli ospiti

Scopriamo tutto sulla nuova trasmissione di Carlo Conti, che andrà in onda dal 26 dicembre per sei sabati consecutivi.

Nella serata di sabato, 26 dicembre 2020, debutterà su Rai il nuovo programma condotto da Carlo Conti, Affari Tuoi – Viva gli Sposi.

Si tratta della rivisitazione di un format già consacrato per anni, che era stato tuttavia interrotto dopo le polemiche che avevano coinvolto Flavio Insinna.

La trasmissione andrà in onda per sei sabati consecutivi, su Rai 1, dalle ore 20.40 alle 22.50, e farà una concorrenza spietata alle trasmissioni di Mediaset, come C’è posta per te.

Scopriamo di più sul format e gli ospiti della nuova trasmissione di Carlo Conti!

Anticipazioni Affari Tuoi – Viva gli Sposi: le novità sul format

Sabato, 26 dicembre 2020, nel giorno di Santo Stefano, debutterà su Rai 1 Affari Tuoi – Viva gli Sposi.

La trasmissione è condotta da Carlo Conti e rielabora il format consacrato e andato in onda per anni, che tutti noi conosciamo bene.

I protagonisti di questa nuova versione del game show saranno delle coppie che hanno pianificato di convolare a nozze.

L’obiettivo sarà quello di vincere un premio in grado di trasformare il loro matrimonio in una celebrazione da favola, in un periodo di vera crisi come quello che stiamo vivendo.

Anticipazioni Affari Tuoi – Viva gli Sposi: tutti gli ospiti in studio

Carlo Conti verrà affiancato nella conduzione da alcune celebri figure, che intratterranno il pubblico in una serata difficile da vincere in fatto di ascolti, come quella del sabato sera.

Presente fisse saranno i celebri attori comici Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

I due ospiti fissi, però, verranno via via accompagnati da altri personaggi del mondo dello spettacolo, che ruoteranno nell’arco delle sei puntate.