Aereo precipitato in Iran, il giallo dietro il terribile schianto: “Stava tornando...

Le indagini continuano sulla motivazione dell’aereo precipitato in Iran. Si escludono i missili ma la situazione è dipinta come “misteriosa”

In tutta la terribile situazione di questi giorni si aggiunge l’aereo precipitato in Iran, misteriosamente schiantato al suolo dopo il suo decollo.

Il terribile schianto dell’aereo ucraino

Il Boeing 737-800 della Ukraine International Airlines era decollato dall’aeroporto internazionale di Imam con 176 persone a bordo, di cui 3 piloti e 6 assistenti di volo.

Due minuti dopo il suo decollo si è schiantato sulle campagne della capitale e tutti i passeggeri sono morti sul colpo. Le vittime sono candesi e iraniane: sta facendo il giro del mondo l’immagine dei corpi disposti in fila per effettuarne il riconoscimento.

Ma che cosa è accaduto? Non è ancora possibile comprenderlo e le indagini sono in corso, ma ciò che è sicuro resta il fatto che la maggiorparte delle compagnie aeree internazionali abbia fatto cambiare rotta ai propri voli evitando quello spazio aereo, considerato ad alto rischio in questi giorni.

Stava tornando indietro: le indagini continuano

Secondo una prima ipotesi da parte delle autorità della Repubblica islamica non ci sarebbe alcun legame con eventuali missili o con una pista legata al terrorismo, anche se hanno annunciato di non voler consegnare le due scatole nere alla Boeing e agli Usa.

Le stesse sono state recuperate a pochi chilometri dall’aeroporto in mezzo ai detriti.

I responsabili dell’aviazione iraniana ipotizzano un guasto tecnico e confermano che poco prima dello schianto non sia stato lanciato alcun sos da parte dei piloti – come si legge anche sul Messaggero.

L’Ucraina, al contrario, non esclude alcuna pista e vuole vagliare ogni possibile causa che abbia portato alla morte di 176 persone due minuti dopo il decollo (comprendendo anche la possibilità di un missile, come evidenziano i media internazionali).

L’organizzazione per l’aviazione civile iraniana ha però emanato una nota nella notte, come riporta Ansa

“L’aereo, che all’inizio si dirigeva verso est per lasciare la zona dell’aeroporto, ha girato a destra a causa di un problema e stava tornando all’aeroporto nel momento dell’incidente”

Nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli su cosa possa aver fatto schiantare il mezzo al suolo.