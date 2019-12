Aereo precipitato con 100 persone a bordo: si cercano sopravvissuti

Aereo precipitato con a bordo 100 persone e ora si cercano sopravvissuti allo schianto. Ecco i primi aggiornamenti

Tragedia nei cieli con un aereo precipitato con al suo interno 100 persone: 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio

Schianto aereo in Kazakistan

Un mezzo della compagnia aerea Bek Air con 95 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio è precipitato dopo il decollo a Almaty – Kazakistan.

Le vittime stanno crescendo di ora in ora – confermate in questo momento a 14 – mentre proseguono le operazioni per trovare sopravvissuti al terribile schianto.

I funzionari dello scalo Kazako hanno evidenziato che il mezzo avrebbe perso quota alle 7.22 ora locale – in Italia 2.22 – per poi colpire una barriera in cemento e schiantarsi contro un edificio. In Ospedale ci sono 60 feriti gravi tra cui otto bambini.

Uno dei testimoni ha riferito ai media locali che sul posto, in quel momento, ci fosse una fitta nebbia: durante lo schianto violento il mezzo si è spaccato in due parti.

La parte anteriore è rimasta incastrata all’interno della palazzina di due piani mentre la parte posteriore si è schiantata al suolo.

Il Presidente del Kazakistan Tokayev ha annunciato che sarà sua cura risarcire le famiglie delle vittime:

“i responsabili saranno puniti severamente secondo le leggi vigenti e in corso”

La commissione governativa sarà all’opera per verificare cosa possa essere accaduto prima dello schianto. Ora tutti gli aerei della compagnia sono stati fermati e non riprenderanno a volare sino alla conclusione dell’inchiesta.

In aggiornamento