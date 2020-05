Aereo caduto in Pakistan, la tragedia dietro lo schianto: il bilancio di morti e feriti

Aereo caduto in Pakistan, la tragedia dietro lo schianto: il bilancio di...

Tragico bilancio per l’aereo caduto in Pakistan con morti e feriti dopo il violento schianto. Ecco i dati aggiornati.

L’aereo precipitato in Pakistan ha lasciato dietro di sé tantissime vittime e sono in corso le indagini per capire cosa sia accaduto.

Il bilancio delle vittime in Pakistan

Un Aibus A 320 è precipitato ieri durante l’atterraggio vicino all’aeroporto di Karachi. L’agenzia Ani ha riferito che bordo c’erano 92 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. Tantissimi i filmati che mostrano colonne di fumo che si levano dal luogo del terribile schianto.

Il Premier Khan si è detto sconcertato e molto triste per quanto accaduto confermando che sarà aperta una inchiesta immediata per capire il motivo di questo tragico incidente mortale.

Il volo era diretto a Karachi ed è precipitato poco prima dell’atterraggio, nell’area residenziale, con provenienza da Lahore. Secondo le prime indiscrezioni, la torre di controllo ha annunciato di aver perso ogni tipo di contatto proprio pochi minuti prima del suo atterraggio.

Il bilancio definitivo del disastro aereo secondo i media locali è di 97 morti mentre due persone sono sopravvissute allo schianto. Il dato è stato riferito dal Ministero della Salute che ha confermato la fine di tutte le operazioni di soccorso.

Le due persone che sono sopravvissute allo schianto sono il Presidente della Banca del Punjab e un ingegnere. Tra gli abitanti degli stabili dove l’aereo si è schiantato, le persone hanno riportato solo delle ferite e nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori seguono ogni tipologia di pista anche se la più accreditata al momento è quella del guasto tecnico:

“il pilota ha indicato che aveva un problema tecnico e ha continuato a girare in quota”

La scatola nera è stata recuperata e si spera possa fornire le risposte necessarie per capire cosa sia accaduto.