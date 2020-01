Aereo abbattuto, divulgato il nuovo video della tragedia: 2 missili a distanza di 30 secondi

Due missili per l’aereo abbattuto in Iran, che lo hanno colpito due minuti dopo il suo decollo. Divulgato il nuovo video della tragedia

C’è un nuovo video sulla tragedia dell’aereo abbattuto in Iran e non si parla più di un solo missile ma due.

Due missili per l’aereo schiantato a Teheran

Il New York Times ha esaminato alcune immagini esclusive che mostrano l’abbattimento del Boeing dove sono morte 176 persone. Secondo quanto si evince il mezzo sarebbe stato abbattuto da due missili, lanciati ad una distanza di 30 secondi l’uno dall’altro.

Il New York Times evidenzia inoltre che i missili siano stati lanciati da una base iraniana posta a soli 12 chilometri dall’aereo. In questo nuovo video anche nuove informazioni sul motivo per il quale il trasponder all’interno del velivolo abbia smesso di funzionare prima che arrivasse il secondo missile.

Facendo un attimo un passo indietro, il NYT spiega che le immagini esclusive siano state registrate da una telecamera di sicurezza: divulgate su Twitter da Babak Taghvaee con la spiegazione di come sia stato emesso l’ordine.

Nel tweet, come spiega il quotidiano americano, si apprende che durante quei giorni particolari ci fosse l’ordine per i militari di colpire qualsiasi oggetto volante di provenienza da sud – sudest dalla base. Per questo il video è stato poi messo sotto la lente di ingrandimento da parte del pool investigativo del New York Times.

Come si apprende l’uomo che ha girato questo video è stato arrestato, insieme ad altre persone che sono legate a questo incidente aereo.