Aerei, Volotea: estate positiva nonostante le previsioni

Nonostante un’estate caratterizzata da incertezze e restrizioni la compagnia aerea low cost Volotea ha registrato risultati superiori alle previsioni.

Durante i mesi di luglio e di agosto la compagnia aerea Volotea ha totalizzato circa 1,8 milioni di passeggeri nel suo network internazionale, operando un totale di oltre 13.700 voli.

Dopo aver revisionato la propria strategia commerciale adattandola al contesto post-lockdown Covid-19 e aver focalizzato le proprie operazioni principalmente sui voli domestici, la compagnia Volotea ha conseguito risultati in linea con quelli dell’estate 2019.

“Quest’estate, nonostante il clima di preoccupazione e l’incertezza che ha caratterizzato il comparto turistico a livello internazionale la nostra compagnia ha registrato performance superiori alle aspettative, trasportando circa 2 milioni di passeggeri in tutto il suo network”,

ha sottolineato Carlos Munoz, fondatore e presidente di Volotea.

Si tratta di un risultato che “premia” la scelta di rafforzare i collegamenti domestici, non solo in Italia, ma anche in Spagna, Francia e Grecia, offrendo collegamenti ancora più frequenti e comodi per volare verso alcune delle più belle località estive.

Volare con Volotea in sicurezza

La compagnia aerea low cost ha implementato una serie di misure di sicurezza, permettendo ai passeggeri di programmare le proprie vacanze in tutta serenità.

In partnership con gli aeroporti, la compagnia aerea Volotea è già al lavoro

“per definire nuove proposte in linea con le esigenze di viaggio dei nostri clienti”.

Già durante la stagione estiva 2020 Volotea ha collegato Cagliari con 11 destinazioni, 8 nazionali (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Bordeaux, Nantes, e Tolosa).

Per il 2021 sono già in vendita biglietti per Francia (Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa), Spagna (Bilbao), Repubblica Ceca (Praga), Grecia (Atene), Germania (Hannover) e Francia (Deauville, Lione, Marsiglia e Strasburgo).

Volotea: Bilancio positivo nonostante l’emergenza pandemica

Bilanco positivo per la compagnia aerea Volotea che ha ottenuto un load factor del 96%, trasportando più di 3 milioni di passeggeri da giugno ad agosto a livello internazionale.

Volotea è cresciuta da giugno ad agosto, registrando un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un balzo di quasi mezzo milione di passeggeri rispetto a due anni fa.