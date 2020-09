Aerei, Easyjet inaugura nuova rotta Malpensa-Bucarest e più voli per la Sicilia

La compagnia aerea low cost Easyjet risponde alla mossa tattica messa in atto da WizzAir, inaugurando la nuova rotta Malpensa-Bucarest.

Nell’hub Milano Malpensa la compagnia aerea arancione EasyJet si rilancia annunciando l’apertura di una nuova tratta Milano Malpensa-Bucarest a partire da marzo 2021, oltre all’aumento delle frequenze verso la Sicilia.

Si tratta di una contromossa agli investimenti di WizzAir, la compagnia low cost dell’Est Europa che solo ieri ha annunciato il lancio di nuove rotte verso la Sicilia.

Lorenzo Lagorio, country manager Easyjet Italia sottolinea:

«Ci siamo stabiliti a Milano Malpensa nel 2006 e negli ultimi 12 anni abbiamo continuato a crescere in modo organico».

Easyjet annuncia l’apertura della nuova rotta Malpensa-Bucarest

Easyjet annuncia la nuova strategia di esplorazione di nuove opportunità di mercato, tra cui l’apertura di una nuova rotta internazionale che collegherà Milano Malpensa con Bucarest, in Romania.

“La comunità romena in Italia è molto importante e i collegamenti culturali e commerciali tra i due paesi sono estremamente solidi, motivo per cui siamo ottimisti circa il successo di questa rotta”,

sottolinea Lorenzo Lagorio.

L’Europa Orientale rappresenta per Easyjet un enorme opportunità e un’area strategica per lo sviluppo futuro del network, non solo dall’Italia.

Easyjet, nuove rotte verso la Sicilia

Easyjet annuncia nuove rotte verso la Sicilia: da Milano Malpensa opererà sette frequenze verso Catania e cinque verso Palermo.

L’hub Malpensa rimane centrale nella strategia Easyjet per l’Europa continentale: nel mese di agosto la compagnia low cost ha operato su Milano al 60% della propria capacità.

Malpensa rimane il primo Hub europeo Su cui sono stati basati i nuovissimi A321Neo.

Easyjet, strategia di espansione e lancio di nuove rotte per l’Estate 2021

La compagnia aerea più arancione del mondo EasyJet ha annunciato nuove rotte per l’estate 2021 da Londra Luton, dove si trova la sua sede centrale, il suo primo aeroporto e il suo quarto aeroporto più grande per posti lo scorso anno.

Queste sei rotte costituiscono la risposta alla crescente presenza di Wizz Air a Luton su rotte che sono, tradizionalmente, il “pane quotidiano” di EasyJet.

Cinque rotte sono state inaugurate questa estate da Wizz Air, con tre – Fuerteventura, Marrakesh e Zante – annunciate da Wizz Air nelle scorse settimane. Marrakesh sarà operativa da ottobre.