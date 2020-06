Aerei, come si viaggerà dal 15 giugno? Tutte le regole

Tutte le nuove regole sugli aerei e su come si viaggerà dal 15 giugno, grazie al nuovo Dcpm firmato da Giuseppe Conte.

Nuove regole per gli aerei e per viaggiare in tutta sicurezza, con le norme per il distanziamento sociale e gli atteggiamenti da adottare.

Le nuove regole per viaggiare in aereo

Come riporta il Fatto Quotidiano, le regole per il trasporto aereo e per viaggiare cambiano al fine di svolgere tutte le attività in totale sicurezza.

La Fase 3 è appena iniziata ed è molto delicata, per questo motivo è importante che le compagnie aeree possano utilizzare tutti i posti presenti ma con un continuo ricambio d’aria e il cambio della mascherina da parte dei passeggeri ogni 4 ore.

Queste alcune delle regole che entrano in vigore da domani 15 giugno, come da Dcpm firmato dal Premier Giuseppe Conte.

L’aria dovrà essere rinnovata ogni tre minuti, con flussi verticali e utilizzo dei filtri EPE:

“sufficienti per garantire una elevatissima purificazione dell’aria”

Saranno inoltre da adottare degli specifici protocolli, come la misurazione della temperatura prima di accedere dentro l’aereo con divieto di salita a tutte le persone che hanno una temperatura superiore a 37,5 gradi. Sarebbe preferibile inoltre avere con sé un documento di autocertificazione, per evidenziare di non aver avuto alcun contatto con persone affette da coronavirus nei due giorni precedenti alla partenza.

Tutte le informazioni che si possono dare durante il Check In saranno ritenute preziose, per un viaggio in totale sicurezza.

Per ogni informazione aggiuntiva e dettagli, vi consigliamo di leggere il Dcpm presente sul sito web ufficiale del Governo.