Chi è Aeham Ahmad, il giovane pianista siriano che accompagnerà Elodie nell’esibizione delle cover a Sanremo 2020

Scopriamo tutti i segreti di Aeham Ahmad, il musicista scappato dalla Siria che trova riscatto in Italia sul palco dell’Ariston.

Chi è Aeham Ahmad

Aeham Ahmad, 32 anni, nasce in Siria, e in particolare a Damasco, nel 1998. L’uomo fa parte della minoranza palestinese del Paese e ha vissuto tutta la vita in un campo profughi, a Yarmouk, dove era stato suo nonno a trovare rifugio, nel 1948.

L’infanzia del giovane non è stata affatto semplice, ma viene mitigata dalla sua grande passione per la musica. All’età di cinque anni, infatti, inizia a studiare lo strumento del pianoforte. All’età di 23 riesce poi a laurearsi al conservatorio di Damasco.

Ahmad vive la musica come uno strumento per la diffusione di messaggi positivi e le sue esibizioni sono pensate per trasmettere valori fondamentali come la pace e la libertà, in un Paese che non ha mai potuto goderne.

Ahmad è tra gli ospiti di Sanremo 2020, e dovrà esibirsi nella serata dei duetti, accompagnando Elodie con il brano “Adesso tu” di Eros Ramazzotti.

Vita privata e curiosità

Come già scritto più sopra, la vita di Ahmad è stata segnata da un’infanzia difficile.

Nato in un campo, come rifugiato, senza nessuna cittadinanza, né palestinese né siriana, trova comunque la forza di combattere per un futuro migliore, dedicandosi alla musica.

Nel corso di un’intervista ha dichiarato che il padre lo spronasse continuamente a intraprendere lo studio del pianoforte e che inizialmente fosse scettico al riguardo, in quanto gli sembrava assurdo, in quella situazione disagio in un campo di rifugiati, dedicarsi a una passione.

Non si hanno molte notizie sulla vita privata del pianista: si sa, però, sia sposato e abbia anche un figlio, anche se non si conosce l’identità della moglie. La sua famiglia è dovuta rimanere in Siria, mentre lui è scappato e ha trovato rifugio altrove.