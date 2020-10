Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono messi d’accordo prima di entrare al Grande Fratello Vip 5? Alberto Tarallo, dallo studio di Non è l’Arena di Massimo Giletti, getta ombre sui due concorrenti.

Polemica rovente e neanche nuova su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non si fa altro che parlarne, ed è ovvio che i dubbi siano tanti in casi come questo: Adua e Massimiliano si sono messi d’accordo prima di partecipare al reality show di Alfonso Signorini?

Dallo studio di Non è l’Arena di La7, Alberto Tarallo

ha fatto luce sulla questione. Secondo il noto produttore televisivo, i due attori avrebbero pianificato il loro clamoroso “love affair”. Senza peli sulla lingua, Tarallo si è scagliato contro Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, lasciandosi andare ad alcune frasi infelici.

Adua e Morra, scoppia una nuova polemica al GF Vip 5

I rumors serpeggiano. Si vocifera che i due vip si siano accordati prima di fare il loro ingresso a Cinecittà, dietro consiglio di qualcuno che potrebbe essere un ex collaboratore della società di produzione televisiva Ares Film.

Tuttavia ci sarebbero dei dettagli che i due attori non possono rivelare, come fatto intendere dalla stessa Adua Del Vesco che ha menzionato una misteriosa lettera che le impedirebbe di parlare. Alla luce degli ultimi risvolti, quello tra lei e Massimiliano Morra sembra esser diventato un teatrino studiato ad hoc.

Un ipotetico accordo tra i due spiegherebbe tutto. Nelle prime puntate del Grande Fratello Vip, infatti, Adua e Massimiliano hanno avuto accesi diverbi per degli strascichi di una love story frutto della loro fantasia.

Lo stesso Massimiliano Morra ha alimentato i sospetti uscendo allo scoperto nell’ultima puntata del GF Vip. Ha parlato espressamente di una storia d’amore inventata di sana pianta.