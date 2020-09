La nota attrice, concorrente del Grande Fratello VIP, si confessa sulla sua malattia e rivela di non essere guarita del tutto

Le telecamere del reality show di Canale 5 riprendono una confidenza fatta da Adua Del Vesco a Dayane Mello, relativa alla sua malattia!

Adua Del Vesco si confessa sulla malattia

Adua Del Vesco è entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello VIP, eppure già non si fa altro che parlare di lei.

La donna è finita nell’occhio del ciclone mediatico per il suo chiarimento in diretta con l’ex fidanzato Massimiliano Morra, mentre adesso lo è per la sua terribile malattia.

Alfonso Signorini ne ha già accennato nel corso della puntata d’esordio del reality show: Adua ha dovuto fare i conti con l’anoressia, in un periodo buio della sua vita, in cui ha rischiato addirittura di perderla.

L’attrice era arrivata a pesare addirittura 32-34 kg, mentre adesso ha recuperato alla grande e lo dimostra il suo aspetto in forma.

In realtà, sembra che Adua non sia guarita del tutto, in base alla confessione fatta dalla stessa attrice a Dayane Mello.

L’attrice non è guarita del tutto

Le due donne, in giardino, parlano a cuore aperto, e Adua si confessa sulla sua anoressia:

“Alterno momenti, direi una bugia se affermassi che ora sono guarita al 100%. Però adesso ho imparato a gestirla.”

L’attrice svela di essersi ritrovata a inseguire un certo modello fisico, cercando in maniera ossessiva la perfezione estetica.

Racconta di come si vergognasse anche solo a uscire di casa e della lotta continua con se stessa. Il pensiero della malattia, però, ogni tanto ritorna:

“La cosa che più mi fa male è che gli altri mi vedano formosa, mi dicano che sto bene fisicamente, ma non capiscono che il disturbo alimentare è in testa.”

Non ci resta che augurare ad Adua di uscire del tutto da questo terribile tunnel!