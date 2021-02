Adua Del Vesco da bambina, le FOTO della gieffina prima del successo

Ha raggiunto la notorietà al Grande Fratello VIP e vanta una carriera di successi. Bellissima sin da quando era piccola, ecco tutte le sue foto.

Adua Del Vesco è una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione del Grande Fratello VIP.

Il nome d’arte sta per Rosalinda Cannavò, come ha scelto di farsi chiamare all’interno della casa, per ricongiungersi alle sue origini e allontanarsi da un periodo doloroso.

L’attrice, infatti, ha confessato di aver sofferto di anoressia e di aver condotto uno stile di vita diverso da quello dettato dalla sua essenza.

E tutto a causa di una “setta” nella quale era finita assieme ad altri colleghi. Ora, però, Rosalinda Cannavò è una donna nuova. Vediamo com’era prima del successo!

L’infanzia di Adua Del Vesco

Nasce Rosalinda Cannavò a Messina, il 26 novembre del 1992. Sin da piccola, è molto legata alle sue radici e alla famiglia, con la quale si mostra spesso in vari scatti.

Come mostrano le foto diffuse sul web, già da piccola era bellissima e identica ad adesso.

Viso tondo, occhi chiari, pelle candida e labbra carnose. I capelli probabilmente erano più chiari di adesso e si sono scuriti nel corso degli anni.

Per il resto, Adua da piccola e l’Adua adulta sono davvero due gocce d’acqua e trasmettono la stessa dolcezza e la medesima delicatezza.

Il ritorno alle origini della gieffina

Rosalinda Cannavò, da quando è al Grande Fratello VIP, parla spesso della sua famiglia, che l’ha sostenuta nei momenti di sofferenza.

Nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia, abbiamo avuto modo di conoscere anche la sorella, Francesca Cannavò, della quale vi abbiamo parlato in questo articolo.

Dopo un periodo buio, segnato dai disturbi alimentari e dalla depressione, ora Adua è una donna nuova ed è pronta a ricongiungersi alla sua famiglia, per non allontanarsene più.