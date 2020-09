Adua Del Vesco, le terribili conseguenze dell’anoressia: lo sfogo sui social

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco, si lascia andare in una triste confessione: l’inedito racconto commuove i fan

Manca davvero poco alla nuova edizione del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti vi è anche Adua Del Vesco. Di recente, l’attrice siciliana ha condiviso con i fan un drammatico momento della sua vita: la lotta contro l’anoressia e la rinascita.

Adua Del Vesco, la triste confessione sui social

Adua Del Vesco, nome d’arte di Rosalinda Cannavò è un’attrice italiana. Nata a Messina, nel 1994, la bellissima siciliana sin da bambina dimostra di aver un forte interesse per la recitazione. Dopo aver frequentato un corso di recitazione e dizione, nel 2012 debutta sul piccolo schermo nella terza stagione della fiction L’onore e il rispetto insieme a Gabriel Garko. Da quel momento, ottiene un successo dietro l’altro. Presto la vedremo nuovamente in tv come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini

In una passata intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, la giovane ha confessato di aver vissuto un dramma: ha sofferto di anoressia. Di recente, ha voluto condividere con i fan le conseguenze di questo brutto male. Il messaggio è profondo e toccante.

Il racconto sui social

In queste ore, Adua Del Vesco ha condiviso una foto della sua folta chioma. Dopo aver combattuto l’anoressia, l’attrice siciliana è in perfetta salute ma continua a sensibilizzare i fan su questo tema importante. Una delle conseguenze di questo male è, infatti, la perdita dei capelli.

Riuscire ad avere di nuovo ad avere di nuovo i capelli così lunghi e sani è la dimostrazione di quanto si sente bene ed è il simbolo della sua guarigione.