Adua Del Vesco ammette la bugia, il Gf oscura la scena: scoppia la bufera sui social

Un’edizione davvero scoppiettante quella di quest’anno. Tra i concorrenti che stanno facendo molto parlare di sé vi è, senza alcun dubbio, Adua Del Vesco. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, si è molto chiacchierato delle presunta omosessualità di Massimiliano Morra. Ad insinuare il dubbio è stata proprio la nota attrice, nonché ex fidanzata del modello napoletano. In diverse clip, avrebbe confidato dettagli inediti relativi alla sua relazione a Matilde Brandi e Dayane Mello.

Queste confidente sono emerse nel corso dell’ultima diretta della trasmissione. Dinnanzi all’incredulità di Massimiliano, l’attrice siciliana ha tempestivamente negato di aver pronunciato la parola ‘gay’ riferita al suo ex fidanzato. Ma a smentire la Del Vesco ci pensa anche Tommaso Zorzi il quale ha affermato che mentre si trovava in hotel, la giovane siciliana gli ha fatto la medesima confessione. Tuttavia, dopo la messa in onda, si è scatenata una vera e propria polemica su Twitter.

La polemica social

Il Grande Fratello Vip è finito nel mirino del web in quanto dopo che Adua Del Vesco ha ammesso di aver mentito e ha infatti negato di aver parlato dell’omosessualità di Massimiliano Morra.

Durante la sua confessione, la produzione del reality ha fatto un repentino cambio regia che non è passato inosservato al popolo di Twitter: