Adriano Squillante, tutto sull’avvocato d’ufficio di Forum: età, fidanzata ed esperienze al cinema

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sull’affascinante avvocato d’ufficio della trasmissione di Mediaset.

Chi è Adriano Squillante

Nasce a Zurigo, il 04 novembre del 1990, sotto il segno zodiacale dello Scorpione e ha quindi 30 anni.

Nutre, sin da piccolo, una grande passione per la recitazione, che lo porta a seguire il corso di Antonella Rinaldi.

Nel 2011 si diploma all’Accademia Teatro Azione e successivamente segue vari seminari, stage, workshop e corsi.

Nel frattempo, coltiva anche la sua passione per la legge, grazie alla quale consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma.

Raccoglie varie esperienze in radio, in alcuni spot pubblicitari e al cinema come doppiatore.

Il talento come attore emerge soprattutto al teatro, dove partecipa a rappresentazioni come Aspettando Godot, Le conseguenze dell’amore, E luce fu.

Ha insegnato anche recitazione in varie scuole italiane.

Nel 2020 diventa noto al grande pubblico quando fa il suo ingresso nel cast di Forum come avvocato d’ufficio. Lì si fa conoscere per il suo carisma e le sue competenze.

Oggi è uno dei membri del cast di Forum più apprezzati dal grande pubblico.

Vita privata e curiosità

Adriano Squillante ha praticato molti sport e hobby nell’arco della sua vita, tra cui i balli caraibici, il calcio, il tennis, i balli latino americani, il nuoto e il pattinaggio sul ghiaccio artistico.

Sa anche suonare vari strumenti musicali come la chitarra classica ed elettrica, il piano e il flauto dolce.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita sentimentale, non sappiamo se il giovane abbia o meno una fidanzata.

A più di un anno fa risale lo scatto in compagnia di una giovane, Gaia, con la quale è intento a ballare il tango. Non è chiaro, però, se tra i due ci sia semplice amicizia o qualcosa di più.