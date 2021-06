Adriano Celentano e Claudia Mori: la coppia più bella del mondo, rintanati in casa

Anche le nuove generazioni non possono non conoscere Adriano Celentano, non ha bisogno di presentazioni, la sua carriera parla da sola.

La carriera artistica del Molleggiato si è evoluta nel corso di decenni, dove i pezzi di successo in grado di emozionare gli animi per generazioni sono stati tantissimi.

Così come numerosi sono stati i film di successo che lo hanno visto protagonista e che con il tempo sono diventati dei veri e propri cult.

Da Yuppi du dove recitò al fianco di sua moglie Claudia Mori e a Charlotte Rampling, un film del 1975 che ebbe un notevole successo di pubblico.

O nell’indimenticabile pastore Serafino al suo fianco la 19 enne Ottavia Piccolo, che già a 11 anni recitava in Anna dei Miracoli come protagonista.

Una carriera unica ed eclettica

Pe quanto Claudia e Adriano non siano presenti sui social, sono numerose le pagine a lui dedicate e gestite dai fans, questa è la chiara dimostrazione di affetto e stima: Celentano è comunque nel cuore degli italiani.

Le foto dei coniugi da giovani che cantavano :”siamo la coppia più bella del mondo, sono affiancate da scatti più recenti.

Foto sempre più rare da ottenere.

Intervista telefonica

Difficile anche parlare di persona con Adriano, tanto che le informazioni più recenti circa i motivi alla base della sua vita ritirata, provengono da un intervista telefonica e come riportato da YesLife Magazine.

Per non fare uscite la coppia adduce un motivo ben circoscritto. La notizia è passata nel corso del programma condotto dalla “zia” Mara Venier, nel corso della trasmissione Domenica in.

L’occasione è quella degli auguri a Giovanna Botteri, la giornalista italiana festeggiava il suo compleanno, ed è qui che è emerso perché Celentano e sua moglie da oltre un anno non escono di casa: la pandemia di Coronavirus.

E quanto ha ammesso Adriano che ha affermato:

“Io e Claudia non usciamo più di casa, praticamente da un anno ”

E ironicamente ha aggiunto:

“proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe“.

L’artista riguardo il vaccino ha ammesso di non averne mai fatti nel corso della sua vita, ma che è favorevole e di volerlo fare insieme a Claudia sua moglie.