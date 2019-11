Adriano Celentano e Claudia Mori, i segreti di una coppia così unita: carriera, figli e vita privata

Chi sono Adriano Celentano e Claudia Mori, la coppia di cantanti e attori italiani insieme dagli anni ’60

Scopriamo tutti i segreti di Adriano Celentano e Claudia Mori, celebre coppia dello spettacolo italiano, legata dagli anni ’60.

Chi è Adriano Celentano

Nasce a Milano, il 6 gennaio del 1938.

Grazie alla sua carriera e ai suoi successi, Celentano è considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana.

La sua carriera inizi nel 1957 e prosegue con la pubblicazione di alcuni brani italiani noti come 24mila baci, Azzurro, Prisencolinensinainciusol, Il ragazzo della via Gluck, e L’emozione non ha voce.

Partecipa a varie edizioni del Festival di Sanremo, arrivando alla vittoria nel 1970, in coppia con la moglie Claudia Mori.

Oltre che come cantante, nel corso della sua vita è stato attivo anche nel cinema, recitando in circa 40 film, e in televisione dove ha condotto numerosi spettacoli televisivi trasmessi dalla Rai come Fantastico.

Dal 7 novembre 2019 il celebre cantante torna in tv in prima serata, su Canale 5, con il programma “Adrian”.

Chi è Claudia Mori

Nasce il 12 febbraio del 1944 a Roma.

Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni ’60, debuttando nel film Cerasella. La vera e propria notorietà arriverà, tuttavia, dopo l’incontro con il futuro marito Adriano Celentano.

I due, nel 1967, cantano la canzone La coppia più bella del mondo, dopo di che vincono anche il Festival di Sanremo nel 1970 con Chi non lavora non fa l’amore.

Dopo il successo, continua con la sua attività di cantante e di attrice, arrivando a pubblicare nel Nel 2009 esce “Claudia Mori Collection”, che comprende un CD con tutti i suoi successi e a recitare in film come La locandiera, Grand Hotel Excelsior e Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì.

Oggi Claudia Mori è una donna affermata, che continua a sostenere anche i progetti del marito, come Adrian.

Vita privata e curiosità sulla coppia

L’incontro tra Adriano Celentano e Claudia Mori avviene nel 1963, sul set del film di Lucio Fulci dal titolo “Uno Strano tipo“. Il loro è un amore a prima vista! Il cantante lascia a sorpresa la sua fidanzata dell’epoca, Milena Cantù, e nel 1964 sposa in segreto la Mori, di notte, nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

Dall’unione tra i due nascono tre figli: Rosita (1965), Giacomo (1966), e Rosalinda (1968). Rosita Celentano e Rosalinda Celentano hanno seguito la strada dei genitori, divenendo due noti personaggi del mondo dello spettacolo, con la conduzione, il canto e la recitazione.