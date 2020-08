View this post on Instagram

In un intervista a "LA VERITÀ" Giacomo parla di Adrian, e lo fa in questo modo: "Per me non è stato capito da gran parte del pubblico. Nel cartoon dice delle cose e molti non accettano il predicatore. Lo preferiscono come cantante e showman. Poi il cartoon è una bella scommessa perché è un linguaggio giovanile. Credo che si debba aspettare di vederlo tutto prima di dare un giudizio. A me le quattro puntate sono piaciute molto. C'era della poesia e lo stile inconfondibile di papà sui temi dell'ecologia, del contrasto al modernismo, ai migranti e del femminicidio. Disapprovo la decisione di Michelle Hunziker e di Teo Teocoli di abbandonare la trasmissione. Mi è parsa una scorrettezza perché quando abbracci un progetto devi sposarlo sino alla fine, affidandoti al regista e agli autori"