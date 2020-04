Tutto chiaro adesso. I sentimenti nutriti per il modello Andrea Denver sono stati sgomitolati dalla diretta interessata, attraverso un’intervista-confessione per il sito web TvBlog.

È innegabile che da svariate settimane Adriana Volpe sia in bilico più che mai. L’ex conduttrice Rai ha molti giornalisti che le remano contro, ragion per cui ha deciso di confessare la sua verità e mettere i puntini sulle “i”.

Il giornalista di TvBlog che ha avuto il privilegio di intervistare Adriana Volpe, non si è lasciato scappare l’opportunità di porle scottanti quesiti. Argomenti cardine dell’intervista: la presunta crisi con il marito Roberto Parli e il sentimento nato nei confronti del concorrente del GF Vip 4 Andrea Denver.

“Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me, addirittura c’è chi controlla “chi segue chi”. Chiariamo una volta per tutte: tra me e Denver non c’è nulla, se non una bella amicizia nata nella Casa, come con tanti altri. Andrea è un ragazzo garbato e sensibile”