Adriana Volpe ha sorpreso i fan pubblicando uno scatto sui social dove si mostra completamente al naturale. L’ex gieffina mostra con orgoglio le rughe e i segni del tempo

Adriana Volpe è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano. Nota non solo per la sua recente diatriba con Giancarlo Magalli, ma anche per essere state tra le favorite al Grande Fratello Vip, che si è concluso poche settimane fa.

Di recente la bella presentatrice 46enne è finita sotto i riflettori, mostrandosi sul suo Profilo di Instagram senza trucco e senza filtri, mostrando orgogliosa i segni del tempo.

Lo scatto è diventato subito virale in rete. Scopriamo di più.

Adriana Volpe come Alessia Marcuzzi: ‘Tutti siamo belli per ciò che siamo’

Seguendo la campagna di Alessia Marcuzzi, lanciata qualche giorno fa sul suo profilo social, Adriana Volpe, come lei ha voluto mostrarsi senza un filo di trucco.

Pur avendo superato i 45 anni, l’ex gieffina conserva comunque la sua bellezza nella sua versione ‘acqua e sapone’, e i segni dell’età che segnano il suo volto non fanno che renderla ancora più affascinante. I fan sono ne sono rimasti letteralmente senza fiato.

Il post sui social incanta i fan

Una vera star sui social la Volpe vanta oltre 390 mila follower su Instagram che la seguono nella sua quotidianità.

La foto non è passata inosservata agli occhi degli utenti, i quali l’hanno sommersa di apprezzamenti e oltre 12 mila ‘mi piace’, che recita quanto segue:

‘Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco’

poi continua citando Alessia Marcuzzi, che ha promosso la campagna sul suo canale Instagram qualche giorno fa:

‘Come dice Ale io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo’

ha concluso la bella conduttrice. Ecco la foto pubblicata da Adriana Volpe che ha incantato i fan sui social: