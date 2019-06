Adriana Volpe sbotta contro la Rai e i soldi spesi per i programmi Tv: ‘Ditemi che non è vero!’

Adriana Volpe conduttrice di MezzoGiorno in Famiglia, duro sfogo sui social network, la presentatrice lascia i fan senza parole, ecco cosa ha raccontato

Adriana Volpe conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, ha lasciato i suoi fan senza parole. La donna infatti qualche giorno fa, ha deciso di dare sfogo alla sua rabbia e di esprimere il suo pensiero sulla chiusura di un programma che per anni, ha registrato grandi numeri di ascolti.

Adriana Volpe, rabbia sui social

La bravissima e bellissima conduttrice Adriana Volpe, ha deciso finalmente di parlare e dire la sua sulla chiusura del suo programma su Rai 1 MezzoGiorno in Famiglia.

La donna infatti lo ha fatto con un durissimo post sul social Instagram, sfogando, come giusto che sia, la sua rabbia per questa triste decisione presa dalla Rai. La bella Volpe, non le manda a dire, e in un post su Instagram da libero sfogo alla sua rabbia:

“Ditemi che questi dati non sono veri””Su Rai2, ieri il concerto di Guè Pequeno ha registrato 1,61% di share, il debutto di Reality in prima serata 2,46%, spostato poi in seconda serata 3,7% di share (evito di ricordare Popolo Sovrano…)”. “Prendo atto che Mezzogiorno in famiglia, l’unico programma che ha registrato sempre record di ascolti (12% di share) è stato chiuso! Ditemi che non è vero che Lucci per 6 puntate di Reality, come ho letto su vari articoli, prende 500.000 euro perché se veramente fosse così, in proporzione Fazio prende poco”.

Uno sfogo davvero forte quello della conduttrice Adriana Volpe che si è sfogata con i suoi followers su Instagram. Uno sfogo che però le potrebbe costare la carriera come sottolinea qualche utente.

“Mi fate capire perché si chiude una produzione interna Rai e si prevedono produzioni esterne? Questa è la Rai del cambiamento? Forse è meglio stare in silenzio …altrimenti si perde il posto di lavoro”. E lei in silenzio non c’è stata.

La Volpe sembra imbestialita dalla drastica decisione della chiusura del suo programma, chissà se questo sfogo potrà cambiare qualcosa o le costerà caro?