Adriana Volpe accoglie il nuovo compagno a casa: ‘Ne sono innamorata’

Tra Adriana Volpe e il marito non corre più buon sangue. Ma lei si consola con un nuovo ‘compagno’: il post sui social diventa virale.

Nel mondo dello spettacolo, basta un piccolo gossip per mettere in discussione l’amore di una coppia. È quello che è accaduto ad Adriana Volpe e al marito Roberto Parli.

Anche se c’è una figlia di mezzo, tra i due pare proprio finita. Intanto, l’attrice e conduttrice di TV8, accoglie in casa un nuovo compagno di vita.

Di chi si tratta? Se questa domanda vi stuzzica la fantasia, non vi resta che leggere questo articolo e capire cosa sta accadendo in casa della Volpe.

Adriana Volpe, il nuovo “compagno” in casa

A causa della sua esposizione continua al gossip, l’armonia di coppia per Adriana Volpe e il marito Roberto Carli è andata, man mano, scemando.

I due, infatti, non starebbero più insieme e, dopo la rottura, Adriana ha fatto entrare in casa un nuovo “compagno“.

Ecco la foto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)



Come potete vedere, non si tratta di un uomo, bensì di un dolce cagnolone, razza Akita Anu che le ha conquistato il cuore: “Oggi è venuto a trovarmi Akita e me ne sono innamorata”, si legge in didascalia.

Adriana e il marito Roberto Carli, cosa è successo?

Roberto Carli, ex marito – a quanto sembra – di Adriana Volpe, spesso si trova a lavorare all’estero, facendo spola tra Italia e Francia.

Anche se hanno una figlia insieme, Gisele, nata nel 2011, i due si sono allontanati e chissà se, grazie proprio alla presenza della piccola, i due potranno riavvicinarsi.

Il gossip è proprio il motivo principale dell’allontanamento tra i due. Adriana, essendo una donna di spettacolo, è sempre sotto i riflettori.

Ad alimentare il malcontento da parte del marito sono state le chiacchiere legate alla sua amicizia con Andrea Denver, che ha conosciuto nel corso del Grande Fratello VIP dello scorso anno.