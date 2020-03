Adriana Volpe, muore il suocero a causa del Coronavirus

Ernesto Parli, suocero di Adriana Volpe, è deceduto ieri pomeriggio all’età di 76 anni. Aveva contratto il Coronavirus ad inizio mese.

La famiglia di Adriana Volpe sta pagando un conto molto alto a causa del Coronavirus. Lo stimato suocero della concorrente del Grande Fratello Vip 4, infatti, è venuto a mancare a causa delle complicanze di una polmonite da Covid-19.

Enrico Parli non ce l’ha fatta. Il Coronavirus, nemico invisibile che sta colpendo la popolazione mondiale in modo efferato e drammatico, ha colpito anche il suocero dell’ex conduttrice di Rai Due.

La notizia dell’improvviso decesso

La notizia della morte di Ernesto Parli è arrivata poche ore fa. Giovedì pomeriggio il padre di Roberto Parli, coniuge di Adriana Volpe, si è spento all’età di 76 anni. A comunicarne il decesso sono stati numerosi siti di cronaca e sport, dato che l’uomo ricoprì il ruolo di Presidente della Società calcistica F.C. Chiasso nel 1976.

Sebbene avesse contratto lo spietato virus ad inizio marzo, le condizioni cliniche di Enrico Parli si sono bruscamente aggravate in quest’ultima settimana, portando Adriana Volpe a ritirarsi dalla casa del Grande Fratello Vip 4.

Il popolo della rete si stringe al profondo dolore della 46enne trentina, che piange il decesso del suocero. Una perdita enorme non soltanto per la famiglia della concorrente del GF Vip, ma anche per il mondo del calcio.

I fan esprimono il loro cordoglio

La notizia di questo lutto sta destando tanta commozione anche tra i telespettatori del reality di Canale 5. Dopo che in queste ultime ore la triste notizia si è diffusa in rete, i fan di Adriana Volpe hanno espresso il loro sentito cordoglio attraverso i social network e sul profilo ufficiale dell’ex gieffina.

L’improvvisa morte del 76enne appare ancora più tragica poiché i familiari, e tutti coloro che gli hanno voluto bene, non potranno dargli l’ultimo saluto finale. In questo momento ad Adriana Volpe non resta altro che stringersi in un abbraccio virtuale al suo amato suocero.