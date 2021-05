Adele, la terribile notizia sconvolge i fan: ‘Un tumore incurabile…’

I fan di Adele non possono che starle vicino in questo terribile momento. La cantante sta affrontate una gravissima perdita.

La cantante famosa in tutto il mondo, Adele, non ha potuto fare a meno di dire ai fan quanto stesse succedendo nella sua vita. La terribile notizia commuove tutti.

Adele ha dato la brutta notizia nelle ultime ore. Il dramma ha sconvolto tutta la famiglia della cantante internazionale.

LEGGI ANCHE –> Adele pubblica una foto in costume mostrando il suo fisico e scoppia una bufera sui social

Adele, una terribile notizia per i suoi fan

La cantante purtroppo non sta passando un buon momento. Adele ha subito una perdita davvero molto grave. La notizia ha fatto subito il giro del web. Suo padre è morto a soli 57 anni per un cancro incurabile.

Il dolore è molto forte nonostante non avesse da anni rapporti con l’uomo. Purtroppo nel 1991 quando il papà della cantante britannica decise di abbandonare la sua famiglia.

Il rapporto tormentato col papà

L’uomo era un idraulico e un ex alcolista che purtroppo non è mai riuscito a riconquistare la fiducia delle persone più importanti della sua vita. Adele non ha mai voluto avere un rapporto col suo papà e dal 1999 ha chiuso ogni tipo di rapporto.

“Adele e la famiglia sono ovviamente molto turbati dalla sua morte. Lui ha sempre sperato di poter riallacciare i rapporti, che però sono rimasti inesistenti fino alla fine”.

Una ferita che non si è mai rimarginata e nonostante il papà abbia provato in tutti modi a tornare da loro, non c’è mai riuscito.

“Ci ha messo un po’ per mettere le cose a posto, ma chiaramente era passato troppo tempo”

Il padre consapevole di non essere un esempio ideale per la figlia le è sempre stato lontano. Proprio per questo decise di abbandonarla, almeno all’inizio. Non voleva che la figlia lo vedesse in quello stato. Il vuoto che ha lasciato il papà non passerà mai.