Lutto per Franco Battiato, lo straziante addio sui social: “Buon viaggio”

Addio all’ex chitarrista del cantautore siciliano, Franco Battiato, l’ultimo saluto degli amici e parenti.

Un giorno particolarmente triste per il mondo della musica italiana. Si è spento questa mattina, 21 giugno a Milano, dopo una lunga malattia. Mario Dalla Stella era conosciuto con il soprannome di “Marione“. Nella sua lunga carriera, ha collaborato anche con il cantautore siciliano Franco Battiato. Insieme hanno inciso un importante album ‘Pollution’. La notizia della morte del chitarrista è stata diffusa sui social dalla sua famiglia.

Per questo giorno triste, la collega e cantante Fanya Di Croce ha condiviso sul suo profilo Facebook una foto che ha commosso il popolo del web. Nel dettaglio, Fanya Di Croce ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al chitarrista con una triste didascalia dedicata al suo amico. Un lungo messaggio d’addio per salutare Mario Della Stella. Lo straziante messaggio della cantante:

“E’ da poco volato in cielo un grande chitarrista Mario Dalla Stella, oggi è un giorno che desidero solo silenzio! Non so quando riuscirò a smettere di piangere! Mi hai insegnato tanto Maestro 🙏 Buon viaggio Rip 🧳”