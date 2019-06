Grave lutto per Sex and the city: addio ad uno dei volti della celebre serie americana

Grave lutto per Sex and the city: addio ad uno dei volti...

Lutto nel mondo del cinema: addio ad un ex volto della serie televisiva Sex and city, l’annuncio degli amici dell’attrice

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa dell’attrice statunitense Sylvia Miles. L’attrice ha preso parte anche alla serie televisiva targata HBO: Sex and City, l’addio degli amici.

La carriera dell’attrice

Sylvia Miles, è nata a New York il 9 settembre 1924. Una donna che si è fatta conoscere per la sua bravura e per il suo carattere piuttosto eccentrico. Nel lontano 1973, durante una cena presso un noto ristorante, decise di rovesciare una pentola piena di pasta in testa a John Simon, un giornalista che l’aveva criticata. Tra i più importanti ruoli interpretati dall’attrice statunitense vi è l’adattamento del romanzo di Agatha Christie Delitto sotto il sole e in Wall Street di Oliver Stone nel 1987.

Nella sua lunga carriera, Sylvia Miles ha preso parte ad una serie di pellicole di successo e la sua ultima apparizione risale al 2010 dove ha ripreso il ruolo in Wall Street: Money Never Sleeps del 2010. Si è spenta ieri, all’età di 94 anni, nella sua casa a New York.

Addio a Sylvia Miles

Si è fatta conoscere al pubblico di tutto il mondo nel film del 1969 Un uomo da marciapiede insieme a Jon Voight e Dustin Hoffman. Un’interpretazione di sei minuti circa che le è valso la nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista.

Sylvia Miles ha preso parte anche a diverse serie televisive di grande successo come Sex and the City nel 2002. Nello stesso anno la ritroviamo in Una vita da vivere (One Life to Live) e nel 2008 in Life on Mars.