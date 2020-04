RAI: è morto improvvisamente Franco Lauro

Addio al giornalista Franco Lauro, aveva 58 anni: è morto a Roma.

Franco Lauro aveva 58 anni ed era uno dei massimi esperti ed appassionati di calcio e basket.

Il giornalista sportivo si è spento oggi a Roma e, a quanto si apprende, Lauro sarebbe morto d’infarto.

Franco Lauro: Biografia

Esperto ed appassionato di calcio e basket, Franco Lauro è nato a Roma nel 1961 ed è morto oggi 14 aprile a Roma.

Prima di entrare in Rai, Franco Lauro ha lavorato per qualche anno in alcuni giornali locali e radio private romane e si specializzato nel calcio mercato.

Nel 1981 ha esordito in televisione in un’emittente locale e, per due anni, è stato speaker ufficiale del Palazzo dello Sport.

Nel biennio 1982-83 si è impegnato nelle telecronache del campionato di calcio, per la trasmissione Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione.

Franco Lauro: carriera in RAI

Entrato in Rai all’inizio del 1984, Lauro ha commentato 6 edizioni dei Mondiali di calcio, gli Europei, 12 Europei di basket, 8 Olimpiadi estive ed una invernale (Torino 2006), 3 Mondiali di basket, varie edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

Nel 1996, in occasione dell’attentato terroristico alle Olimpiadi di Atlanta, ha curato tutti i collegamenti con le reti e i notiziari per 32 ore di fila.

Nel 1999 Franco Lauro ha commentato la Nazionale di pallacanestro dell’Italia di Bogdan Tanjević che ha vinto il campionato d’Europa in Francia.

Nel 2003 con Giampiero Galeazzi ha condotto La Domenica Sportiva edizione del cinquantenario, e l’anno successivo, ha condotto Domenica Sprint e, nel 2005, 90º minuto Serie B.

Nell’anno 2006 ha condotto dallo studio i collegamenti con i siti di gara di Torino.

Dal 2008 al 2014 Lauro ha condotto 90º minuto per la Serie A, e nel 2008, ha condotto le trasmissioni Rai pre e post partita degli Europei.

Nel biennio 2016-2017 ha condotto il pre e post partita della Coppa Italia.

È morto d’infarto il 14 aprile 2020 nella propria abitazione a Roma.