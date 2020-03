Addio ad Albert Uderzo, chi era il disegnatore di Asterix che ha incantato il mondo

Albert Uderzo il grande fumettista francese che ha dato vita ai disegni di Asterix e Obelix è mancato all’età di 92 anni.

Il grande fumettista Albert Uderzo muore all’età di 92 anni lasciando una grande e importante eredità firmata Asterix!

Chi era il fumettista francese che ha disegnato Asterix?

Il fumettista era nato a Fismes il 25 aprile 1927, da immigrati italiani che scapparono in Francia. Il suo vero nome era Alberto Aleadro poi cambiato nel tempo in Albert, così come veniva chiamato da tutti quanti.

La sua passione per il disegno arriva sin da subito, dopo i suoi studi giovanili e un incontro fortunato con René Goscinny: la collaborazione ha portato ad entrambi molto lavoro e la realizzazione di alcune famose strisce.

Nel 1959 nasce Asterix, la serie animata conosciuta in tutta il mondo con ambientazione in un villaggio dei Galli che si ribella ai Romani e la loro invasione inaspettata.

Una serie pubblicata su Pilote – giornale per ragazzi – che ha avuto sin da subito un successo planetario diventando così un appuntamento fisso per tutti gli amanti del genere. Le strisce dieventarono un libro e i due soci hanno lavorato insieme sino agli ultimi istanti della vita di Goscinny.

Uderzo ha contiuato a disegnare da solo realizzando ancora altri 9 albi per poi ritirarsi e lasciare spazio ai suoi eredi del disegno. È morto oggi all’età di 92 anni e verrà ricordato per sempre, grazie alla grande eredità che sicuramente non verrà mai dimenticata.

Una vita fatta di fantasia, opere e disegno con una realizzazione – Asterix e Obelix – che ha travolto intere generazioni e non smette mai stupire!