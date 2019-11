L’addestramento di questo cane gli permette di esprimersi con le frasi: non il sogno di tutti quanti?

Un addestramento di un cane che ha fatto commuovere il web. Chi condivide la propria vita con un cane, è in grado d’instaurare un metodo di comunicazione col proprio cane, ma non sarà mai come poter comunicare a parole.

Una donna in realtà ha deciso d’addestrare il proprio cane, in modo da potersi esprimere con delle frasi e parole. Il cane è stato addestrato ad esprimersi creando frasi articolate in modo da poter dialogare in modo attivo.

L’addestramento del cane

Christina Hunger è una giovane logopedista, che ha deciso di trovare un modo per poter comunicare in maniera diretta col proprio cane, insegnandogli a comporre frasi. Per farlo ha costruito una tastiera particolare in modo che Stella possa comunicare con lei e farsi capire da tutti. L’addestramento è stato documentato su instragam, facendo conoscere la grandissima intelligenza del cane, che ha imparato ed applicato quanto insegnato dalla sua padrona.

La tastiera creata ha diversi bottoni che una volta premuti esprimono una parola o una specifica parola quando premuti. Si tratta di parole, azioni o nomi come per esempio mangiare, giocare, fuori, no, si, ciao, gioia, Stella, Cristina e Jack, l’altro umano di famiglia e compagno di Cristina. Stella è un australian cattle dog o bovaro australiano di un anno e mezzo, in 10 mesi ha imparato ad esprimersi premendo i giusti bottoni per rispondere o porre domande alla donna.

Per esempio per dire vorrei uscire, dovrà premere due bottoni di seguito corrispondenti alle parole andare e fuori. Può comporre in questo modo altre frasi basilari, che possono sembrare un po’ sgrammaticate, ma comprensibili come andare unito a mangiare, Contenta giocare con palla fuori oppure addirittura rispondere a domande dicendo dove si trova un componente della famiglia. In totale Stella conosce il significato di ben 29 parole che utilizza per formulare una frase.

I video sui social

Possiamo vedere su Istagram come Stella risponda alle domande o ne ponga lei stessa, premendo con le zampe sui bottoni. Per esempio in uno possiamo vedere Cristina che chiede “Stella hai fame?” lei si avvicina alla tastiera e preme no. In un altro Stella abbaia e sempre Cristina chiede cosa sta succendo e Stella preme su guarda e fuori.

Come abbiamo detto fa anche domande, per esempio chiede di uscire dalla 4 alle 8 volte utilizzando il bottone andare e fuori. Cristina conclude dicendo che

“Il modo con il quale Stella utilizza le parole è simile alla comunicazione di un bambino di 2 anni”

Su istagram le avventure di Stella sono seguite da oltre 278.000 persone, che quotidianamente seguono i progressi della cagnolina e le sue avventure.