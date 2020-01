Acqua salata, ecco tutti i benefici che non ti aspetti

Tutti i benefici che l’acqua salata apporta alla nostra salute.

Il sale – più specificamente, l’acqua salata – può offrire alcuni vantaggi considerevoli per i capelli, la pelle, la bocca e il corpo in generale. Detto questo, ci sono alcuni avvertimenti.

È importante sapere cosa può e non può fare l’acqua salata, quindi puoi trarne tutti i benefici, senza farti del male a lungo termine.

Può essere reidratante

Una piccola quantità di acqua salata potrebbe essere utile per reidratare e sostituire gli elettroliti dopo un allenamento particolarmente estenuante o anche dopo l’influenza dello stomaco.

Tuttavia, di solito sono solo gli atleti estremi o i maratoneti che devono riequilibrarsi con il sale.

I gargarismi fanno miracoli per l’infiammazione della bocca

Crescendo, tua madre probabilmente ti ha detto di fare gargarismi con acqua salata per risolvere il dolore occasionale.

Una miscela di acqua di sodio può anche aiutare a combattere i batteri della bocca, delle gengive e della gola per migliorare la salute dentale generale.

Può migliorare la tua pelle

Si può usare l’acqua salata e scrub salato per via topica per mantenere la pelle in ottime condizioni, ma in realtà non è necessario berla.

L’aggiunta di sale marino all’acqua durante il lavaggio del viso può anche aiutare a rimuovere la pelle morta ed esfoliarla.

Si può parlare molto delle proprietà presumibilmente anti-infiammatorie del sale, che possono anche essere utili per la guarigione delle ferite, anche se la giuria non tutti gli studiosi sono d’accordo.

Uno studio del 2006 ha scoperto che avrebbe potuto aumentare l’infiammazione quando si trattava di ferite. Lo studio è stato condotto su ratti, non su persone, ed è stato pubblicato su The Chinese Journal of Burns.

Può aiutarti a ottenere le beach waves perfette per i tuoi capelli

Ci sono tonnellate di spray al sale marino sul mercato che mirano a dare ai tuoi capelli l’aspetto “Sono appena arrivato dalla spiaggia“. Questi prodotti vantano il fatto che il sodio offrirà benefici testurizzanti.

Tuttavia, alcuni esperti di capelli avvertono che spruzzare sale ogni giorno può danneggiare i capelli, a lungo termine.

Non fare troppo affidamento sullo spray e prendere in considerazione il passaggio a uno spray allo zucchero, che ha un effetto simile, ma è più sicuro per i capelli.