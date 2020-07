Bere acqua e limone ogni sera prima di dormire è un’abitudine molto salutare, anche più che farlo al mattino: scopri l’elisir prodigioso dai tanti benefici.

Osservare quotidianamente questa salutare abitudine ti darà tanti benefici: bevi acqua e limone ogni sera prima dormire, è un elisir benefico strabiliante.

È importante berlo a stomaco vuoto, vescica vuota e prima di dormire affinché sortisca tutti gli effetti desiderati e sarà anche meglio di berlo al mattino, garantito!

Potrà diventare una coccola quotidiana da concedersi per favorire la salute e la bellezza del vostro corpo, fatelo ogni sera e i risultati saranno sconvolgenti.

Scopri tutti i benefici e i prodigiosi effetti che avrai bevendo questo elisir ogni sera, rimarrai a bocca aperta.

Perché fa bene bere acqua e limone ogni sera?

Sappiamo già che rimanere idratati durante la giornata è fondamentale per l’equilibrio psico-fisico o si rischia:

nausea

vertigini

disidratazione

stanchezza

nervosismo

mal di testa

cistite e uretrite

Per evitare questi spiacevoli malesseri bisogna bere almeno 1,5L di acqua al giorno e d’estate anche 2 L.

Ma perché fa bene bere acqua e limone specificatamente di sera?

Senza dubbio bere un bel bicchiere di acqua a stomaco vuoto, vescica vuota e prima di dormire è una sana abitudine per rimanere idratati durante il sonno.

Aggiungere il limone è fondamentale per ottenere un vero e proprio elisir di salute e bellezza!

Il limone contiene sostanze importanti per la salute del nostro corpo tra cui il potassio, un minerale essenziale per la bellezza e non solo.

Il binomio acqua e limone aiuta il corpo ad espellere tutte le tossine e per questo va bevuto prima di dormire: durante la notte il corpo rilascia le tossine e si libera delle scorie.

Per questo al mattino:

è più facile evacuare se si ha un intestino regolare l’urina è più scura e ha un odore forte la pelle risulta più grassa con le impurità superficiali in evidenza

Acqua e limone alimenterà il processo di disintossicazione rendendovi belle e in salute!

Aggiungere anche un cucchiaino di miele vi aiuterà a riposare meglio durante la notte, la pelle al mattino sarà morbida e luminosa, liscia come una pesca.

I benefici che otterrete bevendo ogni sera acqua e limone:

una pelle più luminosa e priva di impurità un intestino regolare fegato depurato vescica disinfettata (aiuto valido contro infezioni delle vie urinarie) sonno più intenso e riposante organismo disintossicato dalle scorie e dalle tossine

Potrete berla tiepida per una resa massima ma anche assumendola a temperatura ambiente e fresca i risultati saranno eccellenti.

