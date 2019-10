Achille Lauro, tutti i segreti e le curiosità del rapper italiano: carriera e vita privata

Chi è Achille Lauro? Il rapper italiano che ha partecipato all’ultima edizione del Festival Di Sanremo

Scopriamone di più sul rapper Achille Lauro, idolo degli adolescenti attualmente in tournée con il Rolls Royce Tour.

Chi è Achille Lauro

Lauro De Marinis nasce l’11 luglio 1990 a Verona, ma cresce a Roma nel Municipio III.

All’età di 14 anni, va a vivere con il fratello e grazie a quest’ultimo si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk.

Entrato nel giro musicale del Quarto Blocco, Lauro decide di adottare un nome d’arte, optando per Achille Lauro. Nel 2012 viene pubblicato il suo primo mixtape, intitolato Barabba.

Entra in Roccia Music nel 2013 e nel febbraio dello stesso anno annuncia l’album Achille Idol immortale, pubblicato poi nel dicembre 2014 in free download, e che vede la partecipazione di artisti come Marracash, Noyz Narcos, Gemitaiz e Coez.

Il 26 maggio del 2015 viene fissata la pubblicazione di Dio c’è, secondo album in studio di Lauro.

Nel 2016 lascia Roccia Music, per fondare assieme a DJ Pitch8 una propria etichetta discografica, la No Face Agency. Con la neonata etichetta, Lauro si mette a lavoro per la produzione di Ragazzi madre, terzo album in studio.

Nel 2017, assieme al suo producer Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, Lauro partecipa all’edizione del 2017 dello show Pechino Express.

Nel 2018 esce l’album Pour l’amour, pubblicato il 22 giugno. Nel febbraio 2019 partecipa alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, con l’inedito Rolls Royce. Il 12 aprile dello stesso anno esce 1969, quinto album in studio del cantante. Sempre nel 2019, gira l’Italia con il Rolls Royce Tour.

Vita privata e segreti

Secondo alcuni rumors, Achille Lauro sarebbe fidanzato da tempo con Francesca, che spesso cita durante le interviste, nonostante sia raramente comparsa al suo fianco.

Tra le influenze di Achille Lauro vi sono Travis Scott, Kurt Cobain, 6LACK e Young Thug.

Il settimanale Chi aveva annunciato che il rapper sarebbe stato uno dei giudici di X Factor 2019, ma l’indiscrezione si è rivelata errata.