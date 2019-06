Aceto di mele, gli effetti sul tuo corpo se lo assumi per 60 giorni

Aceto di mele, gli effetti sul tuo corpo se lo assumi per...

L’aceto di mele è un alimento a dir poco stupefacente. Ricco di proprietà benefiche, è un alimento sano e saporito. Se decidiamo di assumerlo con regolarità per almeno 60 giorni avremo degli effetti ben visibili sul nostro corpo.

A differenza del classico aceto di vino, quello di mele è un toccasana per la nostra salute; ma dobbiamo assumerlo nel modo giusto.

Aceto di mele per 60 giorni

Assumendo per almeno 8 settimane un cucchiaio di aceto di mele al giorno si avranno dei benefici davvero importanti. Ne abbiamo contati 15!

Si abbassa il colesterolo cattivo, a favore di quello buono

Antiossidante naturale, combatte gli agenti ossidanti

Stimola il metabolismo

Il reflusso acido viene attenuato

Regola naturalmente gli zuccheri nel sangue

Rigenera la pelle

Lenisce i bruciori di stomaco

Facilita la digestione

Contribuisce a rimuovere i metalli pesanti

È un ottimo diuretico

Alcalinizzante

Ottimo per chi soffre di anemia

Facciamo però attenzione a non abusare di questo alimento perché ci sono anche delle controindicazioni. Lo smalto dei denti può essere rovinato se l’assunzione non avviene con la cannuccia, e viene sconsigliato nella dieta per chi soffre di ulcera o di altre patologie del tratto gastrico.

Per ottenere il massimo dei risultati l’aceto di mele deve essere non filtrato, non pastorizzato e preferibilmente biologico