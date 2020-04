Pensioni ai tempi del Coronavirus: pagamenti alle Poste dal 27 aprile ’20

Accredito Pensioni maggio dal 27 aprile: pagamento alle Poste

A causa dell’emergenza coronavirus e della necessità di mantenere le distanze sociali, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha annunciato che anche per il mese di maggio l’accredito della pensione avverrà con date differenti.

La possibilità di ritirare la pensione già a fine mese è frutto dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020, per limitare gli assembramenti e permettere il rispetto delle misure di contenimento.

Pagamento pensione mese di maggio su conto corrente bancario

Se la pensione di maggio viene accreditata sul conto corrente bancario, il pagamento sarà effettuato lunedì 4 maggio, in considerazione della festività del 1° maggio e del sabato e della domenica successivi che non sono giorni bancabili.

Pagamento pensione maggio alle Poste

Vista l’emergenza Covid-19 il ritiro della pensione di maggio presso gli uffici postali è scaglionato a seconda dell’iniziale del proprio cognome a partire da lunedì 27 aprile e fino al 30 aprile.

Come per lo scorso mese di aprile anche per il corrente mese è necessario rispettare le distanze sociali, evitare assembramenti degli uffici postali ed evitare il contagio Covid-19.

Accredito Pensioni su Libretti Risparmio e Conto BancoPosta

L’accredito della pensione su Libretti di risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution dovrebbe avvenire il 27 aprile.

Pagamento assegno di invalidità in scadenza nel mese di maggio

Vista la sospensione delle visite di conferma a causa dell’emergenza coronavirus, per gli assegni ordinari di invalidità in scadenza nel mese di maggio il pagamento viene conservato in via provvisoria.

Debiti fiscali nel cedolino mese di maggio

Nel cedolino del mese di maggio sono presenti conguagli fiscali, sulla base dei redditi imponibili delle prestazioni 2019.

Nel caso in cui l’IRPEF trattenuta lo scorso anno sia risultata inferiore al quantum debeatur, è effettuata trattenuta del conguaglio a debito.

Le trattenute vengono effettuate a rate fino a novembre per i pensionati con importo annuo lordo fino a 18.000 euro, con eventuale conguaglio a debito superiore a 100 euro.