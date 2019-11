Accordo Bruxelles Pechino: 26 prodotti italiani inclusi nell’elenco

Fieri di essere italiani: c’è tanta Italia nell’elenco dei 100 prodotti UE che verranno tutelati in Cina

Siglato l’accordo storico tra Bruxelles e la Cina: su 100 prodotti ben 26 sono quelli italiani, mentre quelli francesi si fermano a quota 25.

In quattro anni si prevede di aggiungere all’elenco altri 75 prodotti europei per un totale di 175.

L’accordo storico siglato tra Pechino e Bruxelles porterà vantaggi commerciali reciproci e per proteggere i prodotti UE, in particolare quelli Made in Italy, da eventuali imitazioni e oggetto di agropirateria.

Accordo Pechino-Bruxelles: ecco i 26 prodotti italiani

Sulla lista di 100 prodotti, ben 26 sono Made in Italy.

Ecco quali sono:

Aceto balsamico di Modena

Asiago

Asti

Barbaresco

Bardolino Superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui

Bresaola della Valtellina

Brunello di Montalcino

Chianti

Conegliano- Valdobbiadene- Prosecco

Dolcetto d’Alba

Franciacorta

Gorgonzola

Grana Padano

Grappa

Montepulciano d’Abruzzo

Mozzarella di Bufala Campana

Parmigiano Reggiano

Pecorino Romano

Prosciutto di Parma

Prosciutto di San Daniele

Soave

Taleggio

Toscano/a

Vino nobile di Montepulciano.

Lista 100 prodotti UE nell’accordo tra Bruxelles e Pechino

I prodotti a indicazione geografica europea sono rinomati in tutto il mondo per la loro eccellente qualità.

I consumatori finali sono disposti a pagare un prezzo più elevato per ricompensare l’impegno e le risorse impegnate dai produttori e dagli agricoltori.

L’accordo dimostra l’impegno dei paesi del Vecchio Continente a collaborare con la Cina, il gigante commerciale a livello planetario.

Questo accordo storico siglato tra Pechino e Bruxelles rafforza le relazioni commerciali intercorrenti tra Cina ed Europa.

Inoltre, a beneficiare maggiormente di questa partnership strategica è soprattutto il settore agroalimentare, che negli ultimi anni ha conosciuto criticità, stagnazione e problematiche congiunturali non indifferenti.

L’accordo siglato tra UE e Cina protegge appena il 3% dei prodotti italiani, anche se nella lista sono compresi i prodotti tipici più esportati all’estero.

Il volume dell’export europeo agroalimentare in Cina ha raggiunto i 12,8 miliardi di euro nel periodo di dodici mesi compreso tra settembre 2018 e agosto 2019.