Dopo aver trovato delle foto osé sul telefono del marito lo accoltella. Soltanto dopo, la donna si è accorta che la protagonista delle foto non era un’amante ma lei da giovane.

Accoltella il marito alle gambe presa da un raptus di gelosia.

E’ successo in Messico

Una donna messicana accoltella il marito. Il motivo è stato quello di aver trovato, nel telefono dell’uomo, alcuni scatti molto spinti con quella che la donna credeva fosse la sua amante.

Così, presa da un raptus di gelosia, ha afferrato un coltellaccio da cucina e ha ferito il marito ripetutamente alle gambe ma anche alle braccia. Il teatro di questa tragicomica vicenda è stata la cittadina di Cajeme (Sonora) in Messico, come riportato sul Daily Mail.

Soltanto dopo, a mente lucida, la donna si è resa conto che, in realtà, in quegli scatti c’era proprio lei. Una lei che non era riuscita a riconoscere perché giovanissima. Erano immagini che si erano scambiati via email tanti anni prima. L’uomo aveva deciso di recuperarle e conservarle sul cellulare.

Un tragico equivoco

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa, disturbati dai rumori molesti della coppia. Gli agenti, quando sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che giaceva nel suo stesso sangue mentre tentava di spiegare, ancora una volta alla moglie, che quella nelle immagini che conservava nello smartphone era proprio lei da giovane.

Un equivoco che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. La donna, identificata con il nome di Leonora R. è stata arrestata. Il marito, Juan N., invece, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Non sarebbe in pericolo di vita. Per la donna dovranno essere formalizzate le accuse.