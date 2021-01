Gli accessori da viaggio più bizzarri da portare sempre con te

Ci sono degli accessori da viaggio, alquanto particolari, che non puoi non portare con te nel corso delle tue avventure. Vuoi sapere quali sono?

In viaggio, è necessario portare tante cose, come abiti, scarpe, qualche medicinale e, perché no, anche qualche oggetto particolarmente bizzarro che può tornarci utile.

Al di là delle cose necessarie, infatti, per le nostre avventure in giro per il mondo possiamo anche avvalerci di oggetti che, forse, in una prima valutazione, potrebbero essere superflui e, invece, non lo sono.

Se siete curiosi di scoprire quali sono, no vi resta che continuare a leggere questo articolo e capire se fanno per voi.

Cuscino per pisolino

Dì addio ai dolori al collo con questo cuscino per il collo, dotato di dimensioni adatte a un viaggio. Il cuscino per pisolino ti permetterà di dormire un po’, comodamente ovunque e in qualsiasi momento.

Un oggetto molto utile, che può essere particolarmente utile negli spostamenti lunghi, che altrimenti sarebbero estenuanti

Porta passaporto

Questo adorabile ed elegante supporto è qualcosa di cui tutti hanno bisogno durante il viaggio. Oltre ad avere uno scomparto per il passaporto, alcuni contengono anche ampie sezioni per contanti, carte e documenti (come i biglietti aerei).

Inoltre, manterrà tutti quei documenti di viaggio importanti al sicuro e in un unico posto, così non dovrai continuare a rovistare nella borsa per trovarli.

Ampio porta trucco salva spazio

Le borse per il trucco tendono ad essere ingombranti e quindi finiscono per occupare un bel po’ di spazio nella borsa.

Questo ti costringe a ridurre la quantità di cosmetici necessari che porti con te nel tuo viaggio, il che può essere davvero straziante.

Pertanto, è bene scegliere una bag che racchiude tanti prodotti e che sia richiudibile con un semplice cordino, al fine di diminuirne le dimensioni.

In viaggio con una custodia per laptop con scomparto interno

Le custodie per laptop, a forma di borsa, sono eleganti e di classe e, spesso, hanno una piccola tasca nella parte anteriore per riporre gli oggetti essenziali, come la penna e il telefono, insieme a uno scomparto con cerniera sul retro.

Di norma, sono dotate di una lunga tracolla, quindi puoi portarlo in mano o a mo’ di shopper, se ti piace tenere le mani libere. Che il tuo viaggio sia per affari o per piacere, questo spazioso accessorio è a dir poco utile.