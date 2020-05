Come accarezzare un cane? I punti giusti secondo la scienza

Accarezzare un cane secondo molti studi scientifici porta benessere sia a chi le fa, sia al quadrupede. Non tutti sanno che esistono dei punti off limits.

Accarezzare un cane porta benessere sia a noi che ovviamente al miglior amico dell’uomo. Esistono però dei punti in cui il cane non apprezza, soprattutto se non siamo il padrone, che potrebbero portare a delle reazioni per liberarsi dal tocco. Ecco una breve guida secondo quanto ci dice la scienza.

I punti migliori

Gli studi come detto dimostrano come il piacere sia delle due parti, ma esistono i “punti giusti” e alcuni da non toccare se non in massima confidenza col cane: