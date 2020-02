“Ha mangiato senza permesso”, bambino di sei anni abusato dal padre con un bastone: morto per infezione

Ennesimo abuso su minori da parte di un padre che ha “punito” il suo bambino di soli sei anni, morto a seguito di una infezione.

Terribile abuso su minori dopo che il padre ha seviziato il figilio solo per aver mangiato un pezzo della sua torta. Ecco cosa ha dovuto subire.

Bambino di sei anni morto dopo le sevizie del padre

Una storia terribile che arriva direttamente dal Missouri – Arkansas – Stati Uniti e la racconta anche il DailyMail. Il piccolo Maurice Torres di soli sei anni è stato aggredito e abusato dal padre con un bastone.

Secondo quanto emerso e come da ricostruzione dell’accusa durante il processo, Mauricio Alejandro Yorres era in campeggio con la moglie e il piccolo di sei anni.

Ad un certo punto il piccolo Maurice ha trovato un pezzo di torta sul tavolo e lo ha mangiato. La reazione del padre è stata violentissima tanto da prendere il piccolo e abusare di lui con un bastone. Maurice ha riportato delle gravissime lesioni tanto da morire il giorno dopo a seguito di uno shock settico, dopo ore di agonia e sofferenza.

L’accusa punta il dito anche sulla madre che, non solo non avrebbe difeso il figlio, ma avrebbe anche lei abusato di lui dopo quanto fatto dal marito: picchiato, abusato e spinto a terra.

Quando si sono resi conto della gravità della situazione hanno deciso di portalo in ospedale, ma per il bimbo di sei anni oramai era troppo tardi.

Le condanne per la madre e il padre di Maurice

La terribile storia di Maurice risale a cinque anni fa e negli Stati Uniti è in corso il nuovo processo dell’uomo e la vicenda è nuovamente tra le prime pagine della cronaca. Come riferiscono i media la madre del piccolo è stata già condannata all’ergastolo, dopo la sua confessione nel 2017.

Il padre era già stato condannato alla pena di morte a novembre 2017. Una pena annullata in quanto l’abuso e l’aggressione sono avvenute durante il campeggio in Missouri e non in Arkansas. Negli Stati Uniti è in corso il processo per l’uomo: la corte dovrà infatti stabilire se applicare l’ergastolo o nuovamente la pena di morte.