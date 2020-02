Abusi su minori a Firenze: due bimbe hanno subito violenza da due mamme che sono state arrestate. Una delle due piccole sarebbe stata concepita per subire abusi.

Abusi su minori al fine di realizzare contenuti audio e video da vendere.

In arresto due mamme

Due minori hanno subito abusi dalle loro mamme sin da quando erano molto piccole. In particolare, le due donne ne abusavano per produrne materiale audio/video e foto. Il fatto è avvenuto in Toscana e la sentenza di custodia è arrivata dal gip di Firenze. Non solo due mamme ma è stato arrestato anche il padre di una delle due vittime. Il motivo? La bambina sarebbe stata concepita con lo scopo preciso di abusarne.

Le due bambine hanno meno di dieci anni ma sarebbero abusate da quando erano molto piccole. Il materiale prodotto sarebbe stato destinato proprio al padre di una delle due, di 40 anni originario di Grosseto.

Gli arrestati sono accusati di aver sfruttato le minori, di aver fatto loro violenza e di aver costretto una delle due vittime ad avere rapporti a scopo di registrare video e scattare foto.

I dettagli agghiaccianti

Gli arrestati hanno commesso reati di violenza, abusi su minori e produzione di contenuti video. L’aggravante, per una delle donne, è di aver commesso questi reati in veste di madre.

Come si legge su TgCom24, il Gip di Firenze, Agnese Di Girolamo, l’uomo di 40 anni e la sua compagna di Terni avrebbero concepito la bimba soltanto per abusarne. In una conversazione tra i due si evince che: