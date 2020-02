Abusi su minori, 12 bambine vittime di un bidello: condannato a 42 anni di reclusione

Nuova grave vicenda di abusi su minori, dove le vittime sono 12 bambine di una scuola. Il bidello viene condannato a 42 anni di reclusione.

Nessuno si è mai accorto di nulla eppure tra il 2017 e il 2018 un bidello del collegio Lope de la Vega in Spagna ha abusato se***almente di 12 bambine. Le stesse avevano un’età compresa tra i 6 e i 10 anni mentre il bidello 52 anni.

Gli abusi sono andati avanti per mesi e le bambine erano oramai terrorizzate da quell’uomo. Un giorno una di queste racconta tutta e mette fine alle violenze per tutte lei e le sue compagne di collegio.

Nel momento in cui sono partite le indagini, gli inquirenti hanno confermato il racconto terribile della piccola bambina e fatto scattare per lui le manette.

Le indagini e l’accusa da parte del Tribunale

L’enclave di Ceuta – Spagna – ha condannato l’uomo a 42 anni di reclusione con l’accusa di abuso su minorenni. L’imputato lo scorso dicembre ha ammesso i fatti all’interno di un tribunale locale e in queste ore la sua pena è stata confermata.

42 anni di carcere più altri 10 in libertà vigilata che si aggiungono al divieto di avvicinamento o parola con giovani minori di sedici anni.

Mentre l’accusa aveva chiesto una pena pari ad 80 anni, il tribunale ha concesso delle attenuanti proprio per la sua ammissione dei fatti e per il non avere alcun precedente penale. Durante la sentenza il tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e l’amministrazione locale al risarcimento delle famiglie delle povere piccole vittime.