Nuovo episodio di abusi su minore in una casa famiglia, con l’arresto del responsabile che ha ordinato online la famosa droga dello stupro

Gli abusi su minore hanno un nuovo fatto di cronaca e si tratta questa volta del responsabile di una casa famiglia di Como. Ecco cosa è accaduto.

Arrestato responsabile casa famiglia di Como

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Milano, incastrato da un acquisto online a seguito segnalazioni avvenute in questi mesi.

Per capire bene la vicenda bisogna fare un passo indietro: l’uomo di 43 anni – come riportato da Il Giorno – aveva in gestione la comunità educativa La Valle del Lura di Cadorago dove il tribunale dei minori di Milano gli affidava i bambini.

Ma la vita di quest’uomo non girava solo intorno a questo istituto, perchè secondo quanto emerso sui suoi disposiviti conteneva foto e video pedop**nografici.

Sembra che nessuna delle accuse che gli sono state fatte riguardino però la casa famiglia o i minori al suo interno. L’uomo è stato arrestato dopo che i militari hanno seguito i suoi acquisti online e si sono resi conto di questo strano ordinativo dall’Olanda: il 43enne ha infatti acquistato un pacco con un litro di Gbl la sostanza nota insieme alla Ghb come droga dello stupro.

I Carabinieri lo hanno arrestato e gli accertamenti hanno confermato la presenza di materiale pedop***ografico all’interno del suo smartphon e tablet. Ma l’accusa più importante è di abuso su un ragazzino che all’epoca dei fatti era minorenne.

In queste ore l’uomo avrebbe già detto qualcosa ai magistrati ma le indagini sono in corso e si attendono aggiornamenti in merito alla sua posizione.