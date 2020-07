Abusi su 15 minorenni, parroco di Catanzaro condannato a 13 anni

È stato condannato a 13 anni di carcere il parroco di Catanzaro, accusato di abusi su 15 ragazzini che frequentavano la sua parrocchia.

Gli abusi risalirebbero al periodo tra il 2007 ed il 2007, quando il prete avrebbero violentato le sue vittime.

Abusi sui minori dell’oratorio

I fatti risalgono al periodo tra il 2007 ed il 2010 quando un parroco di Catanzaro avrebbe molestato una 15ina di ragazzini del suo oratorio, tutti di età compresa tra i 10 ed i 14 anni.

Come riferisce anche La Repubblica, gli abusi sarebbero andati avanti per molti anni nei locali della parrocchia di San Michele Arcangelo, dove il parroco esercitava.

L’indagine era partita una decina di anni fa a seguito della denuncia dei genitori di alcune delle vittime. Gli inquirenti raccolsero quindi le testimonianze di tutti i ragazzini vittime dei presunti abusi.

Appena si rese conto di essere coinvolto nell’indagine per abusi, il prete scappò via da Catanzaro, per chiudersi in una struttura religiosa.

La condanna

Tredici anni e mezzo di carcere: è la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro per il sacerdote, ex parroco di Belcastro, accusato di abusi sui minori che frequentavano la sua parrocchia.

“IlTribunale ha stabilito per il parroco l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno, nonché l’interdizione in via perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori”.

Per il parroco il Tribunale ha deciso anche l’interdizione dai pubblici uffici.

Il giudice ha condannato l’imputato anche al risarcimento delle vittime e al risarcimento delle spese legali.